Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
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Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi

Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
30.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:18

Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdiKARABÜK'te, koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alınan sitede, karantina sonlandı.

Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi

KARABÜK'te, koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alınan sitede, karantina sonlandı. 14 günlük sürenin 3 gün daha uzatılmasıyla 17 gün evlerinde kaldıklarını belirten site sakinleri, karantina bittiği için mutlu olduklarını söyledi.

Karabük Beşbinevler Mahallesi 2'inci caddedeki 4 blok ve 66 daireden oluşan sitede pozitif vakaların görülmesinin ardından 12 Nisan günü karantina süreci başladı. 26 Nisan günü son bulması beklenen karantina süresi, alınan kararlar doğrultuşunda 3 gün daha uzatıldı. Yapılan son kontrollerin ardından Karabük Valiliği, tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın çıkmaması üzerine karantina süresinin sona erdiğini duyurdu. Gece saatler 00.01'i gösterdiğinde ise evde sıkılan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Karantinanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Ömer Tunca, "Virüs illeti çıktı. Bazı arkadaşlarda pozitif çıkınca bütün siteyi karantinaya aldılar. 14 gün olduğunu söylediler, 14 gün sonra da 3 gün daha uzatıldığını söylediler. 17 gün boyunca evde kapalı kaldık, dışarı çıkamadık, 50 metrekare evin içinde dönüp durduk. Aynı şeyleri yapmak insana sıkıcı geliyor. İnsan bir süre sonra bunalıyor. Tamam aç kalmadık. Allah razı olsun devletimizden her şeyimizi karşıladı, bize yardımcı oldu, bizimle ilgilendiler. Polis arkadaşlar sabahlara kadar burada beklediler ama onlar ne kadar görevini yapsa da devlet yanımızda olmuş olsa da evde ister istemez insanın canı sıkılıyor. Bütün devlet büyüklerimizden sağlık bakanımızdan, tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. İnşallah tez zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz. dedi.

Evde hep aynı şeyleri yaptıkları için sıkıldıklarını karantina biter bitmez sokağa çıktıklarını belirten Ömer Tunca, 17 gün evde kapalı kaldığı için millet neredeyse saat 12'yi bekleyemedi, 2-3 dakika kala herkes kendini dışarıya atmaya başladı. Çünkü herkes evde bunaldı. Çıkıp toprağa basmak elektrik atmak istediler. Bunaldıkları için stres oldukları için rahatlamak istediler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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