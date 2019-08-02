Karabük'teki silahlı kavga

Karabük'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Sami D'nin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Semih B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Semih B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi 513. Sokakta bulunan Karabüklüler Sitesi bahçesinde karşılaşan Sami D. ile Semih B, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlamış, ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Semih B, tüfekle Sami D'ye ateş etmiş, vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Sami D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan Semih B. ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA