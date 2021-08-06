Son dakika haber | Karabük'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Karabük'ün Ödemiş köyü yakınlarında iki gün önce söndürüldükten sonra bugün yeniden başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Karabük'ün Ödemiş köyü yakınlarında iki gün önce söndürüldükten sonra bugün yeniden başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Vali Fuat Gürel, "Tahmini 100 hektara yakın alan yangında zarar gördü. Şu ana kadarki müdahalelerde nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim" dedi.

Ödemiş yakınlarında iki gün önce söndürülen ancak bu gün yeniden başlayan orman yangını için Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, sulama tankeri bölgeye sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş bölgedeki çalışmaları yakından takip etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında ekipler zor anlar yaşadı.

Bazı bölgelere sıçrayan yangın sebebiyle iş makineleri yol açarak yangına ulaşımı sağlarken ekipler araçlarıyla beraber alevlerin arasından son anda kurtuldu.

"VATANDAŞIMIZ DEVLETİYLE BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE"

Karabük Valisi Fuat Gürel, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti. 100 hektarlık alana yakın bölgenin yangın sebebiyle zarar gördüğünü anlatan Vali Fuat Gürel, vatandaşların tüm imkanlarını yangın için seferber ettiğini belirtti. Yangın kısmen kontrol altına alındığını belirten Vali Fuat Gürel, şöyle dedi:

"Arkadaşlar bugün maalesef ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz'de devam eden yangınlar ciğerimizi yakarken bu gün de maalesef Karabük'te bir yangınla karşı karşıya kaldık. Karabük Yeşilköy, Ödemiş Köyümüz ve Pirinçlik Mahallemiz arasındaki bölgede öğleden sonra başlayan yangın önce tabi bir küçük bir kıvılcımla başlayarak daha sonra da büyük bir alana da yayılan bir yangın halini aldı. Hızlı bir şekilde müdahale edildi ancak geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadarki müdahalelerde nispi bir kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Tabi bizi sevindiren yerleşim birimlerine ulaşmaması. Özellikle orman teşkilatımız, belediyelerimiz, özel idarelerimiz, komşu belediyelerimizden araç takviyesi, sivil vatandaşlarımız şu anda buradalar. Köylülerimiz makineleriyle, traktörleriyle, iş makineleriyle bizlere yardımcı olmaktalar. Yangına müdahale edildi belli aşamaya getirdik. Eğer rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız şekilde bunu belirli bir alanda bitirmiş olacağız. Geçmiş olsun diyorum. Ülkemize, Karabük'e geçmiş olsun. Vatandaşlarımıza çok fazla zarar görmeden bu işi atlatacağız. Milletvekillerimiz, kurum amirlerimiz burada. Sağ olsun özellikle vatandaşlarımız bizlere yanımızda yer aldılar. İnşallah bu aşamada bitirmiş oluruz. Alanı şu anda tahmin etmek mümkün değil ama büyük bir alan olduğunu söyleyebilirim. 100 hektara yakın alan. Çıkma sebebi de şu an net değil. Aklımızda bir kısım şeyler var ama arkadaşlarımız da onu da araştırıp sonucunu bize bildirecekler. Şu anda sonuca yönelik çalışma yapıyoruz. Vatandaşımız devletiyle bütünlük içerisinde. Yangına müdahale ediyoruz."

(Onur Altındağ - Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı