Karabük'teki Öğrenci Velilerinin Okul Değişikliği Tepkisi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Karabük Esentepe Ortaokulu'nda eğitim gören 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerinin velilerinin, çocuklarının Ergenekon Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin bir bölümünde eğitim görmesine tepki göstermesiyle ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deprem tahkiki nedeniyle yıkım kararı verilen okullarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.



Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan okulun yerine yeni okul yapıldığında bütün okulların normal eğitime geçeceğini söyledi.



İkili eğitim yapan okulları bırakmamak için 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir eylem planın hazırladıklarını ifade eden Köse, "İleriye dönük hazırlamış olduğumuz bu eylem planında amacımız her öğrenci ikamet etmiş olduğu mahallede öğrenim görsün. Bizim ikinci sınıf okullarımız birinci sınıf okullarımız olmasın, bütün okullarımız birinci sınıf okul olsun. Bütün okullarımız iddialı okul olsun, il genelinde okullarımız birbiriyle her yönden gerek akademik, gerek sosyal başarı, kültürel etkinlikler, gerek sportif etkinlikler, her yönden birbirini destekleyen birbiriyle rekabet edebilir okullar haline gelmeleri için ikili eğitim yapan okulları normal eğitime çevirmek gerekiyordu. Zaten ikili eğitim kaldıramadınız sürece eğitimde iddialı olmazsınız." diye konuştu.



Geçmişte öğrenci velilerinin Yenişehir bölgesindeki okullara yığıldığını aktaran Köse, şöyle konuştu:



"Bu bir süre devam etmiş 'Daha iyi okulda çocuğumu okutayım.' düşüncesiyle bu şekilde bir meyil olmuş, bu okullarımıza öğrenci sayısı ikiye katlanınca mecburen ikili eğitime geçmiş okullar. Kış günlerinde bu çocukların sabah karanlığında evlerinde çıktıklarını, akşam yatsı ezanında sonra evlerine döndüklerini hepimiz biliyoruz. Aileler son derece mağdur oluyorlar, öğrenciler teneffüs aralarında yeteri kadar dinlenemiyorlar. İhtiyaçlarını karşılayamıyor, ders konularıyla ilgili öğrenciler öğretmenlerine soru soracak vakit bulamıyorlar ve bu şekildeki bir eğitim faaliyetin de ne öğretmenin ne çocuğu tatmin ediyor veliyi de bir taraftan rahatsız ediyor."