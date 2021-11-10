Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve Ocak 2020'de hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.

Bir süre etkili olan yağışın ardından kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzeri karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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