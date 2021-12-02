Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne kar yağdı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.
KARABÜK (AA) - Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.
İki bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Keltepe'de, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.