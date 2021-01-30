Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

30.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:22
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde etkisini sürdürüyor.

Karabük'te başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde etkisini sürdürüyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezinde, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Günübirlik kayak yapma imkanı sunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:26:34. #1.16#
title