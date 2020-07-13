Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hanköy mevkisinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Süheyla Uğurlu (57), kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskipazar ilçesinde dün A.Y. yönetimindeki 78 BC 575 plakalı tır, Sadık Uğurlu yönetimindeki 41 KU 146 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Süheyla Uğurlu yaralanmıştı.

Kaynak: AA