Karabük'teki kanyonda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı
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Karabük'teki kanyonda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı

Karabük'teki kanyonda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'teki Bulak Kanyonu'nda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

Karabük'teki Bulak Kanyonu'nda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

Arkadaşıyla kanyondaki taşa oturan Enis Ergün (16), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kanyona yürüyerek inen ekipler, yaralanan genci sedyeyle ambulansa taşıdı.

Ergün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Enis Ergün ile kanyonun kenarında oturan Semih Alay, gazetecilere, birlikte gazoz içerken arkadaşının birden düştüğünü söyledi. Taşa oturduklarını ve ayaklarının boşluğa geldiğini anlatan Alay, "Sırt üstü kaydı ve yuvarlanarak aşağı düştü. Ambulansı aradım, sonra polisler geldi." dedi.

Karabük'teki kanyonda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı
Karabük'teki kanyonda 20 metre yükseklikten düşen genç yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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