Karabük'teki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu istikametinden Karabük'e giden E.G yönetimindeki 78DE 834 plakalı otomobil ile A.M'nin kullandığı 23 LH 520 ve A.A idaresindeki 34 CMP 141 plakalı kamyonetler Bulak Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile araçlar kaldırma çıkarak durabildi.

Kazada sürücü E.G ile yanındaki H.G, S.K.G. ve Y.A.G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eflani ilçesi Soğucak köyündeki kazada ise C.D'nin kullandığı 78 SC 891 plakalı inşaat demiri çeken traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Ters dönen traktörde sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Köye çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı Eflani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler