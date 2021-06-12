Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı.

Muhammed Yirmibeş yönetimindeki 78 BB 084 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Karaevli mevkisinde Ercan B. idaresindeki 78 AG 481 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Muhammed ve yanında bulunan eşi Serap ile 4 yaşındaki kızları Esma Göknur Yirmibeş yaralandı.

Serap ve Esma Göknur Yirmibeş, yoldan geçen bir araçla, Muhammet Yirmibeş ise ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esma Göknur Yirmibeş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin Eflani ilçesine pikniğe gittikleri öğrenildi.

Diğer kazada ise Adnan Kocabayır'ın (47) kullandığı 78 BU 626 plakalı tır, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen Adnan Kocabayır'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de kaza yerine geldi.

Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İki ayrı trafik kazasında 1 çocuk öldü 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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