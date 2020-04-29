Karabük'teki görüntüler pes dedirtti...Kullandıkları eldivenleri dereye attılar
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Karabük'teki görüntüler pes dedirtti...Kullandıkları eldivenleri dereye attılar

Karabük'teki görüntüler pes dedirtti.

Karabük'teki görüntüler pes dedirtti...Kullandıkları eldivenleri dereye attılar
29.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:31

Karabük'teki görüntüler pes dedirtti...Kullandıkları eldivenleri dereye attılar

KARABÜK - Karabük'te, marketlerde kullanılan poşet eldivenlerin mahallenin ortasından geçen dereye atılması pes dedirtti. Derede biriken eldivenler çevre kirliliğine yol açtı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede hijyen ve temizlik önemli bir yer tutarken, Aydınlıkevler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından markette kullanılan poşet eldivenlerin mahallenin ortasından geçen Halim Deresi'ne atılması tepki topladı.

Dereye atılan poşet eldivenlerin özellikle bir kaç marketin bulunduğu noktada birikmiş durumda olması, bazı vatandaşların da tepkisini çekti. Poşet eldivenlerin yanında cerrahi maskelerin de dereye atıldığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Cihan Övünç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, çok kötü bir görüntü olduğunu söyledi.

Bunun olmaması gerektiğini ifade eden Övünç, "Temizlik imandan gelir. İman varsa bereket vardır, sağlık vardır yani bunların yapılmaması yanlıştır. İleride de Kayabaşı Köprüsü var, köprünün yan tarafları maske ve eldivenlerle dolu. Bunları yapanlar cezalandırılsın ya da önlem alınsın" dedi.

Satı Dikbaş ise virüsü insanların kendisinin oluşturduğunu belirtti.

İnsanların kendisini koruduğu gibi çevresini de koruması gerektiğini aktaran Dikbaş, "Birbirimizi korumamız gerekirken, zarar veriyoruz. Birbirimize zarar vermekten zevk alıyoruz. Bunları atan utansın, utanacak yüzü olsa atmaz. Demek ki utanacak yüzü yok. Her şeyi belediyeden beklemeyelim. Biz insanoğlu çöp yapmayı seviyoruz, temizlemeyi sevmiyoruz" diye konuştu.

Karabük'teki görüntüler pes dedirtti...Kullandıkları eldivenleri dereye attılar

Kaynak: İHA

Manşet

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