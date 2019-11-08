Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:10
Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı. İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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