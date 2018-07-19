Karabük'teki Fetö/pdy Operasyonu
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sağlık çalışanı tutuklandı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sağlık çalışanı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 5 Temmuz'da gözaltına alınan eski hemşire S.S'nin (43), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan S.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen S.S. gözaltına alınmıştı.