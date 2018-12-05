Karabük'teki Fetö/pdy Davasında Karar
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.S ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.