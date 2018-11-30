Karabük'teki Fetö/pdy Davasında Karar
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.H. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.