Karabük'teki Fetö/pdy Davasında Karar
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski öğretmenler Şeref Önder ve Kemal Demiray ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabük'teki "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen Önder ve Demiray'ı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.