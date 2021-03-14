Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 78 DG 097 plakalı otomobil, Kanyon Köprü girişinde Süleyman D. (30) yönetimdeki 78 SU 881 plaka otomobile çarptı. Bu sırada 78 SU 881 otomobil, önce aydınlatma direğine, ardından Serdar A'nın kullandığı 60 NG 001 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 78 SU 881 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman D. ve araçta bulunan Burak A. yaralandı.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sürücülere yapılan alkol muayenesinde 78 DG 097 plakalı otomobilin sürücüsü M.E'nin 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. ME. polis merkezine götürüldü.
Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu