Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

14.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:54

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 78 DG 097 plakalı otomobil, Kanyon Köprü girişinde Süleyman D. (30) yönetimdeki 78 SU 881 plaka otomobile çarptı. Bu sırada 78 SU 881 otomobil, önce aydınlatma direğine, ardından Serdar A'nın kullandığı 60 NG 001 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 78 SU 881 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman D. ve araçta bulunan Burak A. yaralandı.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücülere yapılan alkol muayenesinde 78 DG 097 plakalı otomobilin sürücüsü M.E'nin 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. ME. polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:55:40. #1.14#
title