Karabük'te zincirleme trafik kazası

20.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:56

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, M.E. (77) idaresindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde önündeki F.K. (33) yönetimindeki 77 DE 144 plakalı otomobile çarptı.

Bu otomobil de önünde ilerleyen F.Ö.'nün (46) kullandığı 78 BE 051 plakalı minibüse, minibüs de K.Y. (32) idaresindeki 78 AAH 340 plakalı hafif ticari araca vurdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA