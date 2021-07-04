Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza; Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 78 AAG 095 plakalı Opel marka otomobil kayganlaşan yolda kontrolü kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen Eflatun Cem Başcuğ yönetimindeki 06 AG 9777 plakalı Skoda marka otomobile ardından Hamza Hamleci yönetimindeki 37 RD 251 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle refüje çarpan Başcuğ idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören köylüler yaralıların yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Opel sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kazada Eflatun Cem Başcuğ ve yanında bulunan eşi Sevim Başcuğ (53) ile diğer araç sürücüsü Hamza Hamleci köylülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken jandarma ekipleri takla atan otomobilde bulunan ve çeyiz malzemeleri ile değerli eşyaları muhafaza altına aldı. - KARABÜK

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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