Karabük'te zabıta fiyatları kontrol etti Karabük'te zabıta fiyatları kontrol ettiKARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışları olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satan iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, fiyatları kontrol etti.

Karabük'te zabıta fiyatları kontrol etti

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışları olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satan iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, fiyatları kontrol etti.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı. Zabıta ekipleri, market, eczane ve medikal ürünler satan iş yerlerinde denetimde bulunarak, fiyatları kontrol etti.

Medikal ürünler satan Fahrettin Sivri, 'Piyasada fiyatlar yüksek, ürünler gelse bu sefer de zabıta ile uğraşacağız. Fiyatlar yüksek, neden yükselttiniz diye. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteri ile karşı karşıya kalacağız ki satamıyoruz ürün yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA