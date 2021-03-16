Karabük'te Z-Kütüphane açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te Z-Kütüphane açıldı

16.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:51
Karabük'te Z-Kütüphane açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane ve "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane ve "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımcıları ile Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek burada açılış ve incelemelerde bulundu.

Okul müdürü Murat Tülümen, müdür yardımcıları ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, öğrencilerle satranç oynadı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından dezenfektan ve temizlik ürünlerinin üretildiği laboratuvarda incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, kimya öğretmeni Kamer Kurtul'dan bilgiler aldı.

"Yenilikçi Eğitim Yöntemi Olan Simülatör Teknolojisi ile Öğrencileri Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi kapsamında, iş güvenliği kaygısı olmadan sanal ortamda meslek eğitiminin verilmesini amaçlayan bekoloder similasyon cihazında deneme sürüşü yapan Gürel, "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Atölyeleri gezerek bölüm öğretmenlerinden bilgi alan Vali Fuat Gürel, uygulama atölyelerinde eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te Z-Kütüphane açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:08:57. #1.15#
title