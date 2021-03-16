Karabük'te Z-Kütüphane açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane ve "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane ve "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımcıları ile Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek burada açılış ve incelemelerde bulundu.

Okul müdürü Murat Tülümen, müdür yardımcıları ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, öğrencilerle satranç oynadı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından dezenfektan ve temizlik ürünlerinin üretildiği laboratuvarda incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, kimya öğretmeni Kamer Kurtul'dan bilgiler aldı.

"Yenilikçi Eğitim Yöntemi Olan Simülatör Teknolojisi ile Öğrencileri Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi kapsamında, iş güvenliği kaygısı olmadan sanal ortamda meslek eğitiminin verilmesini amaçlayan bekoloder similasyon cihazında deneme sürüşü yapan Gürel, "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında oluşturulan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Atölyeleri gezerek bölüm öğretmenlerinden bilgi alan Vali Fuat Gürel, uygulama atölyelerinde eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler