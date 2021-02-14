Karabük'te yüz yüze eğitime kar tatili
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Karabük'te yüz yüze eğitime kar tatili

14.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:23
Karabük'te yüz yüze eğitime kar tatili

KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimi bir gün süreyle erteledi.

KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimi bir gün süreyle erteledi. 

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri  eğerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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