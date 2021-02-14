Karabük'te yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi
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Karabük'te yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi

14.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:48
Karabük'te yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendi

Karabük Valisi Fuat Gürel, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, şunlar kaydetti:

"Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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