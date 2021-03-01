Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı

01.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:37
Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı

Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında temel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanması yönünde karar alınması ihtimaline karşı, okullarda alınan tedbirler ve yapılan hazırlıkların Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen yüz yüze eğitim hazırlık toplantısında değerlendirildiği bildirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, salgın döneminde eğitim ve öğretimi bu zamana kadar online ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürel, çocukların eğitimleri için gerekli her türlü şartı sağlamak adına eğitim kadrolarının tüm çalışmalarını devam ettirdiğini ifade ederek yüz yüze etiğimin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Denizli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:39:57. #1.15#
title