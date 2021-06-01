KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
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KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te ilkokul ile ana sınıflarındaki öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

KARABÜK'te ilkokul ile ana sınıflarındaki öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler arkadaşlarına ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan ilkokul ve ana sınıf öğrencileri, bugün okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Karabük'te yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler düzenlenen bayrak töreninin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarında yerini aldı.

KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
KARABÜK'TE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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