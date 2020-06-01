Karabük'te yurt karantinaları kaldırıldı
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Karabük'te yurt karantinaları kaldırıldı

Karabük'te yurt karantinaları kaldırıldı Karabük Valisi Fuat Gürel, "Karabük'te çok büyük sorun yok" Karabük Valisi Fuat Gürel, bayram öncesi il dışından gelenler için başlatılan yurt karantinasının kaldırıldığını açıklayarak, kentte korona virüsten kaynaklı büyük sorun olmadığını söyledi.

01.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:17

Karabük'te yurt karantinaları kaldırıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Karabük'te çok büyük sorun yok"

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, bayram öncesi il dışından gelenler için başlatılan yurt karantinasının kaldırıldığını açıklayarak, kentte korona virüsten kaynaklı büyük sorun olmadığını söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önemli tedbirlerin ardından vaka sayılarında hızlı düşüşlerin yaşanmasının ardından normalleşme süreci 1 Haziran itibariyle başladı. Karabük'te de korona virüs nedeniyle kapanan lokantalar, restoranlar ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

"Vatandaşlarımızın sorumluluğunun arttığı bir döneme giriyoruz"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs ile mücadelenin 3 aydır devam ettiğini belirterek, "11 Martta gündeme gelen bu virüsle hükümetimiz, valiliklerimiz, bütün kurumlarımız canla başla mücadele ederek belli bir aşamaya getirdik. En sonunda da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan bir takım kararlar bugün hayata geçiriliyor. 1 Haziran itibariyle özellikle 2.5 aydır kapalı kalan restaurant, kafeterya gibi bir kısım yerler bugün itibariyle açıldı. Bunlar artık kontrollü sosyal hayat kurallarına göre bir müddet devam edecek. Çünkü bu yeni dönemde daha önceki hayatımıza dönmemiş olacağız. Bir kısım kurallar var. Yasakların azaldığı ama kuralların çoğaldığı, vatandaşlarımızın sorumluluğunun arttığı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde özellikle Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara işyerlerimizin özellikle uymasını rica ediyoruz. Onların bu süreçte açık olmaları çok önemli. Çünkü aylarca iş yerlerini kapatmak zorunda kalmışlardı. Virüsle mücadelemiz devam etmekte. Buradaki başarıyı elde edebilmek açısından özellikle iş yerlerimizin belirlenen kurallara uyması gerekir" diye konuştu.

"Karabük'te çok büyük sorun yok"

Son bir hafta içerisinde korona virüste vaka artışı söz konusu olduğunu açıklayan Gürel, "Onlarında bir kısmının dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan kaynaklı olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçte bunlar yaşanabilir. Hastalık Türkiye'de bitmediği sürece Karabük'te bitmesi mümkün değil. Oralarda temizlenmesi, ilimizde de bütün olarak temizlenmesi gerekir. Buna da herkesin kurallara uyarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Karabük'te çok büyük sorun yok şuan için. Kontrolümüz altında, birkaç vaka var. Etrafında filyasyon çalışmalarımızı İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sadece o belirlenen vakalar olduğu ortaya çıktı. Bunun dışındaki insanlara bulaşması söz konusu değil. Bu her an bir yerlerden çıkmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"Yurt karantinaları kaldırıyoruz"

Hastalığın yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda etkili olduğunu hatırlatan Gürel şunları söyledi: "Hastalığın kaynağı genelde büyükşehirler. Oralar kontrol altına alınırsa, oradaki hastalıklar buralara gelmezse biz buralarda rahat ederiz diye düşünüyorum. Kronik hastalarda ve yaşı biraz daha büyük olan vatandaşlarımızda bu hastalığın tesiri daha fazla oluyor. Gelecek insanlar anne baba ziyaretine gelip buradaki insanlara bulaştırsınlar istemedik. Şimdi bu saatten sonra yurt karantinasını kaldırıyoruz. Ancak gelen insanların ev karantinasına devam ediyoruz. Kendi evlerinde bu karantinayı devam ettirecekler. Onun tespitini yapıyoruz. Tabi dışarıdan çok insan geliyor. Bunların tespitini yapıyor arkadaşlarımız. Geldikleri süreye göre bunlar takip edilecek. İzolasyon içerisinde kalması, dışarıdaki insanlarla temas içerisine girilmemesine dikkat edecek.

Karabük'te yurt karantinaları kaldırıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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