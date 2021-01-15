Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
15.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:44
Karabük'te bir haddehanede yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Karabük'te bir haddehanede yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan Ali Demirci, dengesini kaybederek düştü.
Demirci'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kaldırılan Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu