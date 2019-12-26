Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduKARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu.

26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:37
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karabük'te dün gece saatlerinden itibaren yağmur yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santime ulaştı. Karabük-Bartın karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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: Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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