Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor
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Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor

Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.

11.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:37
Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor

'te başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.


Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu 'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu geçişinin sağlandığı 1325 rakımlı Kemikli rampaları ve 1030 rakımlı Karabük- Bartın kara yolunun Ahmetusta geçidinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol boyunca trafik ekipleri kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri ise güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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