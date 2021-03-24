Karabük'te yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Karabük'te yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Karabük'te yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

KARABÜK - Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Sülük köyünde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, kar kalınlığı ise 20 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının Cumartesi gününe kadar belli özellikle yüksek kesimlerde devam edeceği uyarısında bulunurken, Özel İdare ekipleri ise Eflani ve Ovacık ilçesindeki köy grup yollarında olası bir sıkıntı yaşanmaması adına kar küreme çalışması yaptı.

Mart ayının son günlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 5'le kadar düştüğü kent genelinde ise, karayolları ekipleri ise Karabük - Bartın karayolunda etkili olan kar sonrası küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM