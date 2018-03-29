Karabük'te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Karabük kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise beyaza büründü.
Karabük kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise beyaza büründü.
Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde yağmur yağışı Karabük'te etkisini sürdürürken, Ovacık ilçesinde ise başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede kar yağışı devam ederken, vatandaşlar karın keyfini yaşadı. - KARABÜK