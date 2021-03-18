Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
18.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:41
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük'te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük'ün-Bartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI