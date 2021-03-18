Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

18.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:41

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük'te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük'ün-Bartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Deniz Çakır Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Özmert Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:42:37. #1.16#
title