Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük'te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük'ün-Bartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI