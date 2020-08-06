Karabük'te yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
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Karabük'te yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu.

Karabük'te yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
06.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:38

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu.

Karabük'ten İstanbul'a giden Halil Pür'ün kullandığı 34 SF 2730 plakalı yolcu otobüsü, Aslanlar köyü yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Arkadan gelen başka bir otobüs şoförünün uyarması ile yol kenarında güvenli bir yere çekilen yanan otobüsteki 20 yolcu dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kaynak: AA

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