Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Karabük'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsü çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

08.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:06
Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsü çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Hatice Kuş'a çarptı.

Kuş, olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Murat İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et