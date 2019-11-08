Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Karabük'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsü çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Karabük'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsü çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Zonguldak Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Hatice Kuş'a çarptı.
Kuş, olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Murat İ. gözaltına alındı.