Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor - Haberler
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Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

- Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yeniden etkili oluyor.

KARABÜK (İHA) - - Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yeniden etkili oluyor. Kent merkezi ve ilçelerinde olumsuzluklara karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Meteoroloj Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkisini yeniden göstermeye başladı. Kısa sürede yolları kapatan kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması için belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazıları da zor anlar yaşıyor.

Öte yandan Safranbolu-Bartın karayolu ile Karadenizi İstanbul'a baglayan

D-100 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Ayrıca Karabük Valiliği etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük ve ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildigini duyurmuştu.

Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor

Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor

Karabük'te yoğun kar yağışı yeniden etklili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Karabük, kar, Güncel, Haber

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