Karabük'te yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen, soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'da aç kalan bir tilki, Yolbaşı köyü Çomakören Mahallesi'ne indi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre mahalledeki bir evin bahçesinde gezinen tilkinin, daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan Eflani ilçesinde de kar altındaki ormanlık alanda gezinen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.