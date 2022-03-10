Karabük'te yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen, soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'da aç kalan bir tilki, Yolbaşı köyü Çomakören Mahallesi'ne indi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre mahalledeki bir evin bahçesinde gezinen tilkinin, daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan Eflani ilçesinde de kar altındaki ormanlık alanda gezinen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu, Karabük, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title