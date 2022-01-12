Karabük'te yetenek taramasıyla öğrenciler spora yönlendiriliyor - Haberler
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Karabük'te yetenek taramasıyla öğrenciler spora yönlendiriliyor

Karabük'te yetenek taramasıyla öğrenciler spora yönlendiriliyor
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yetenekli öğrencilerin spora yönlendirilmesi amacıyla "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında çalışma yürütülüyor.

Karabük'te yetenekli öğrencilerin spora yönlendirilmesi amacıyla "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında çalışma yürütülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen program kapsamında kentte çalışmalara başlandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler, spora yatkınlığı bulunan ilkokul 5. sınıftaki 1589 öğrencinin test ve ölçümlerini yapıyor.

Boy ve kilo ölçümü yapılan öğrenciler ayrıca, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testlerinden geçiriliyor.

Değerlendirmeler sonucunda yetenekli çocuklar, branşlarına göre spora yönlendiriliyor.

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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