Karabük'te yenilikçi eğitim metotları ile kalifiye eleman yetiştirilecek Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı MAli Destek Programı kapsamında kabul edilen "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Eğitim Metotları ile Kalifiye Eleman Yetiştiriyoruz" projesi için sözleşme imzalandı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı MAli Destek Programı kapsamında kabul edilen "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Eğitim Metotları ile Kalifiye Eleman Yetiştiriyoruz" projesi için sözleşme imzalandı.

Sözleşme, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Duranel arasında yapıldı.

BAKKA'dan yapılan açıklamada, projede; Karabük merkezde simülatörler aracılığıyla verilecek kaynak, CNC ve kodlama eğitimleri ile iş kazası riski olmayan, daha verimli, güvenilir ve kaliteli teknolojik bilgi erişimine ulaşmak, daha nitelikli işgücü yetiştirilmek ve kaynakçılık ile CNC operatörlüğü alanında okul-sanayi işbirliği geliştirmenin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında kaynak simülatörlü eğitim laboratuvarı, CNC simülatörlü eğitim laboratuvarı, robotik kodlama eğitim laboratuvarı ile mobilya ve iç mekan tasarımı teknolojisi alanına CNC router ekipmanları ve lazer kesici tezgahı kurulumu faaliyetlerinin yürütülmesinin planladığı kaydedildi.

Kalkınma Ajansları 2019 yılı teması "Mesleki ve Teknik Eğitim" kapsamında BAKKA'nın, toplam 796 bin TL bütçeli proje için 581 bin 280 TL hibe desteği vermeyi taahhüt ettiği kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA