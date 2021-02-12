Karabük'te yenilenebilir enerji atölyesinde elektrik üretimi başladı
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Karabük'te yenilenebilir enerji atölyesinde elektrik üretimi başladı

12.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:10
Karabük'te yenilenebilir enerji atölyesinde elektrik üretimi başladı

Karabük'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi başladı.

Karabük'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi başladı.

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamda, Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde yenilenebilir enerji atölyesi kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, elektrik üretiminin başladığı yenilenebilir enerji atölyesinde, incelemelerde bulundu.

Atölye hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Akbaş, gerçekleştirilen proje faaliyetleri için teşekkür ederek, projenin amaçlarına uygun ilerlemesi ve Karabük eğitimine fayda sağlaması için titizlikle uygulanmasını istedi.

Akbaş, yaptığı açıklamada, 8 öğretmenin yenilenebilir enerji atölyesinde eğitime başladığını söyledi.

Rüzgar ve güneş enerjisinden, elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimlerin verildiğini belirten Akbaş, "Proje kapsamında enerji atölyesi vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek, işsiz gençlerimiz istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanmaktadır." dedi.

Akbaş, firma yetkililerine ve eğitim alan öğretmenlere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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