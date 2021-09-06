Karabük'te yeni adli yıl dolayısıyla tören yapıldı
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Karabük'te yeni adli yıl dolayısıyla tören yapıldı

Karabük'te yeni adli yıl dolayısıyla tören yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te 2021-2022 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük'te 2021-2022 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye bahçesinde gerçekleştirilen açılışa, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, baro avukatları, hakim ve cumhuriyet savcıları ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Kesgin, yaptığı konuşmada, toplumun yüksek adalet beklentilerine karşılık vermenin haklı gururunun yaşanacağı bir adli yıl dileyerek, "Hukukun üstünlüğünü sağlamak, suç ve suçluyla mücadele etmek, adaleti tesis etmek amacıyla fedakarca çalışan hakim, savcı, avukat ve tüm adliye çalışanlarına şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Duran da adli yıl açılışının devlete, millete ve tüm adalet camiasına hayırlı olmasını diledi.

Karabük'te yargının tüm paydaşlarıyla bir araya gelmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu aktaran Köklü ise devletlerin meşruiyetinin en büyük göstergesinin bağımsız yargı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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