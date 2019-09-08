Karabük'te yaza veda pikniği

08.09.2019 13:55

Karabük'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından "yaza veda pikniği" düzenlendi.

Saitler köyü Aladağ mesire alanında, Yücel Huzurevinde kalan yaşlılar ile Güleç Çocuk Evleri Sitesinde kalan miniklerin moral ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanan etkinlikte, çocuklar ve protokol üyeleri voleybol oynadı, ip atladı, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışmaları yapıldı.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da katıldı.

Kaynak: AA