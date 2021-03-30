Karabük'te yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı
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Karabük'te yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızıya boyandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğü belirtmeye yönelik yeni uygulamaya Karabük'te de geçildi. Karabük Valisi Fuat Gürel'in katılımı ile "Öncelik Yaya Uygulaması" kapsamında kent genelindeki yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızı renge boyadılar. Böylece sürücülere "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilmesi sağlandı. Daha sonra çocuklara kırmızı düdük dağıtan Vali Gürel, trafikte yayaların neler yapması gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye olarak sahalardayız. Yayalar kırmızı çizgimiz diyoruz. Kırmızı çizgileri arkadaşlarımızla beraber çizdik. Özellikle çocuklarımıza bilinç oluşturmak, kurallara uymasını şimdiden öğretmek ve büyüklerine hatırlatmak adına böyle bir etkinlik içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu bilinç oturursa yayalarla ilgili yayaların güvenliği ile alakalı inşallah kaza oranlarımız düşmüş olacak" diye konuştu.

Gürel, iki yıl içerisinde alınan tedbirler kapsamında yayaların karıştığı kazaların yüzde 59.4 oranında azaldığını ve bu kapsamda yaralanma ve can kayıplarında yüzde 61.7 oranında azaldığını söyledi.

"Sadece kamu görevlilerinin kampanyalar düzenlemesiyle sonuca ulaşılması mümkün değil" diyen Gürel, şu ifadelere yer verdi: "Özellikle sivil toplum örgütlerimizin, vatandaşlarımızın el birliğiyle bu işin içine dahil olması gerekir. Onun için herkesten bu kampanyalara destek vermesini ve çocuklarımızın geleceğinin daha sağlıklı, daha güvenli bir ortama ulaştırılabilmesi için hep beraber emek sarf etmemiz gerekiyor." - KARABÜK

Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı
Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı
Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı
Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı
Karabük'te yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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