Karabük'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Karabük'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yenice ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

07.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:26
Karabük'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yirmibeşler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Pakize Çavuşoğlu'ndan (82) alamayan komşuları durumu ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, Çavuşoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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