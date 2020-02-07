Karabük'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yenice ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Yenice ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yirmibeşler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Pakize Çavuşoğlu'ndan (82) haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, Çavuşoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.