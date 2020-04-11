Karabük'te yasak yok ama caddeler ve sokaklara sessizlik hakim Karabük'te yasak yok ama caddeler ve sokaklara sessizlik hakim Karabük'te sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen, vatandaşların 'Evde Kal' çağrısına uymalarından dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı.

Karabük'te yasak yok ama caddeler ve sokaklara sessizlik hakim

KARABÜK - Karabük'te sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen, vatandaşların 'Evde Kal' çağrısına uymalarından dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ve büyükşehirlerde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Karabük'te sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına kayıtsız kalmaması, kentte insan hareketliliğinin fazla olduğu caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanının boş kalması dikkat çekerken o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA