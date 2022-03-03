Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyon başlattı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel