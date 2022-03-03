Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyon başlattı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Bahis, Güncel, Haberler

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