Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamam şüpheliler sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemede şahısların banka hesapları incelendiğinde milyonluk vurgunların yapıldığı da tespit edildi. - KARABÜK

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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