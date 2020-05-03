Karabük'te yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
03.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:04
Karabük'te kanadı yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Karabük'te kanadı yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Müdürlüğü ekipleri, Eflani ilçesinde yaralı halde Orman İşletme Şefliğine getirilen kızıl şahini teslim alarak veteriner hekime getirdi.
Kanadında ezik olduğu tespit edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA