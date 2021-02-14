Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı
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Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

14.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:20
Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Karabük'te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Karabük'te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, bildirilmesi üzerine Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Veteriner kliniğine getirilen kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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