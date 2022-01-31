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Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Karıt köyü yakınlarındaki Taşköprü mevkisinde vatandaşlar, yaralı gri balıkçıl buldu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kuş, tedavisi için veteriner hekime teslim edildi.

Kuş, tedavisin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

Yaralı bulunan gri balıkçıl tedaviye alındı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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